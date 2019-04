Al vaker gezocht naar vermiste Marjo Winkens

De zoektocht naar de vermiste Marjo Winkens in Beesel die maandag begon, is niet de eerste sinds haar verdwijnen 44 jaar geleden. Ook elders in Beesel en in Spaubeek is uitvoerig naar haar gezocht. Het toen 17-jarige meisje verdween in de nacht van 1 op 2 september 1975 na een bezoek aan de Rosakermis in Sittard.

Het Nederland Forensisch Instituut (NFI) trekt een week uit voor het zoeken in een bosperceel bij Beesel, tussen Venlo en Roermond. In een naastgelegen tuin zoeken twee deskundigen met een grondradar naar sporen. Maandagmiddag kwam er ook een speurhond.

De politie hoopt dat er na 44 jaar eindelijk duidelijkheid komt over haar verdwijning. De afgelopen jaren is op meer plaatsen naar het meisje gezocht, aan de hand van gevonden sporen. Daags na haar vertrek bij de kermis in Sittard werd haar brommer gevonden, bij Spaubeek, halverwege de weg naar huis. De daarop volgende dagen werd ook haar oranje helm gevonden - vlakbij Beesel, bijna 70 kilometer verder naar het noorden. Ook haar beurs werd daar terug gevonden. Van Marjo ontbrak echter elk spoor.

In 2005 werd in Beesel bij de oude Streekweg gezocht, waar haar helm gevonden was, en waar nu de A73 overheen geasfalteerd is. In 2006 zocht de politie op een oude stort in Spaubeek, tussen Sittard en Schimmert. Er werd zelfs een wichelroedeloper bij gehaald.

De ouders van Marjo zijn inmiddels overleden. Een oudere man die op de zonovergoten maandagmiddag met zijn fiets een kijkje waagt graafwerkzaamheden, wijst naar de stralend blauwe lucht. „Ze zijn hier boven samen en hebben geen verdriet meer.” Hij heeft de zaak al jaren gevolgd. „Mijn schoonzoon was een buurjongen van Marjo. De ouders hebben heel erg veel verdriet gehad. Ik hoorde dat ze hier aan het graven zijn en kwam eens kijken.”

Het graven in Beesel gaat nog de hele week door. In de tuin achter een woning aan de Kerstenbergweg wordt met de radar naar eventuele grondverstoringen gekeken en de toplaag afgegraven. In het naastgelegen bos heeft een graafmachine inmiddels flinke gaten gegraven en zoeken archeologen van het NFI naar verdachte sporen.