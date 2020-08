Al ruim 87.000 Belgische verkeersboetes voor koploper Nederland

België heeft in de eerste zeven maanden van dit jaar al 87.129 verkeersboetes uitgedeeld aan Nederlandse automobilisten. Ons land neemt hiermee de eerste plaats in, gevolgd door Frankrijk (ruim 76.000) en Luxemburg (ruim 31.000) en Duitsland (bijna 25.000). Ook Polen en Roemenië staan in de top zes.

In totaal werden 247.800 verkeersboetes verstuurd naar het buitenland voor verkeersovertredingen op Belgische bodem, meldt het Belgische ministerie van Justitie. De controle op buitenlandse verkeersovertreders en op de betaling van de boete is versterkt door een betere gegevensuitwisseling met de EU-lidstaten, aldus het departement.

Behalve in het Nederlands, Frans en Duits verstuurt justitie de boetes sinds december in nog twintig andere Europese talen. „Zo kan de overtreder de boetebrief beter begrijpen, waardoor hij of zij tijdig en correct betaalt”, aldus het ministerie.