Al ruim 5300 meldingen op ikbenveilig.nl

Rond 17.00 uur hadden zich ruim 5300 mensen gemeld op de site ikbenveilig.nl van het Rode Kruis. Er zijn 213 mensen die elkaar hebben gevonden via de website.

De hulporganisatie besloot maandagmiddag de website open te stellen voor mensen die familie of kennissen zoeken in verband met de gespannen situatie in Utrecht. Daardoor moesten veel Utrechters enige tijd noodgedwongen binnen blijven.

De website van het Rode Kruis is ontwikkeld om in een noodsituatie familie en vrienden in kennis te stellen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Ikbenveilig.nl heeft als doel die communicatie makkelijker te maken. In de provincie Utrecht geldt maandag het hoogste dreigingsniveau voor terroristische aanslagen.

Het Rode Kruis heeft twintig hulpverleners afgevaardigd in verband met de openstelling van het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht.