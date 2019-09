Al circa 100.000 bezoekers op Ginkelse Heide

In aanwezigheid van prinses Beatrix en de Britse prins Charles is op de Ginkelse Heide bij Ede het officiële gedeelte van de 75e herdenking van de luchtlandingen begonnen. Er zijn zo’n 100.000 belangstellenden op de plechtigheid afgekomen, onder wie veel veteranen.

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel hield een korte toespraak. Daarin vroeg hij aandacht voor het Market Garden Vijfje. De herdenkingsmunt is ontworpen door Tim Breukers, docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Breukers liet zich in het Airborne Museum in Oosterbeek inspireren door geborduurde badges en emblemen. De verschillende steken paste hij toe in het ontwerp van de herdenkingsmunt.

Op de A12 en andere toegangswegen staan lange files. De organisatie adviseert mensen met de fiets te komen of thuis te blijven en de herdenking te volgen op televisie.