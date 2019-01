Al acht wapens binnen door inleveractie

Bij de politie in Rotterdam zijn al acht vuurwapens ingeleverd tijdens een wapeninleveractie waarvoor maandag het startschot werd gegeven. De actie loopt nog tot en met 3 februari. Tot die tijd kunnen mensen alle wapens inleveren zonder strafrechtelijk te worden vervolgd voor illegaal wapenbezit.

Ook zijn er in twee dagen tijd een hoop andere wapens ingeleverd. In totaal gaat het om 37 wapens, waaronder verder onder meer zestien messen, vier zwaarden, een boksbeugel, een luchtbuks, een seinpistool en een balletjespistool. Ook is er munitie gedeponeerd.