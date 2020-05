Al 80.000 boekingen bij CBR voor theorie- en praktijkexamen

Het is druk bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In de eerste vier dagen dat kandidaten en rijscholen een theorie-examen of uitgesteld praktijkexamen opnieuw konden reserveren, zijn er al 80.000 boekingen gedaan. Dat is meer dan tien keer zo veel als normaal, meldt de organisatie.

Het is na de versoepeling van de maatregelen rond het coronavirus sinds woensdag weer mogelijk theorie-examen te doen. Tot en met vrijdag maakten daar al 4000 mensen gebruik van. Vanaf maandag starten alle praktijkexamens weer.

Bij de praktijkexamens kunnen rijscholen voor hun kandidaten van wie het examen tot 6 mei is uitgesteld, als eerste een nieuw examen boeken. Vooraf zijn maatregelen genomen om alle rijscholen en kandidaten een gelijke kans te geven om hun uitgestelde examens te kunnen reserveren en overbelasting van de systemen tegen te gaan, aldus het CBR.

Door de coronacrisis moest het CBR de afgelopen twee maanden ongeveer 300.000 theorie- en praktijkexamens annuleren. Directeur Alexander Pechtold zei vrijdag tegen radiozender BNR dat het CBR daardoor 35 miljoen euro aan inkomsten misliep.