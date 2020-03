Al 500 meldingen van knelpunten in de thuiszorg

In nog geen twee dagen tijd zijn er bij het Meldpunt Thuiszorg ruim vijfhonderd meldingen binnengekomen over knelpunten in de thuiszorg. Dat maakte de seniorenorganisatie KBO-PCOB woensdag bekend.

De KBO-PCOB stelde dinsdag het meldpunt in om de problemen in de thuiszorg in kaart te brengen. Wegens het coronavirus vallen veel zorgverleners uit, waardoor ouderen zonder hulp komen te zitten.

Senioren en thuiszorgmedewerkers reageerden massaal op de oproep, aldus de organisatie. „Er komen soms schrijnende verhalen binnen, bijvoorbeeld van een mevrouw waarbij de thuiszorg helemaal is stopgezet”, zegt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. „Wat ons opvalt is dat we ook veel bezorgde senioren aan de lijn krijgen die zelf besluiten thuiszorg niet langer binnen te laten uit angst voor het virus. Miscommunicatie speelt hier vaak een rol.”

Het KBO-PCOB wil weten of senioren in de knel komen en welke problemen er zijn. Die kunnen dan worden voorgelegd aan onder meer het ministerie.