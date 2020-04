Al 400 hectare natuur afgebrand in de Peel

Door de grote veenbrand in de Deurnese Peel zijn al 400 hectare afgebrand. Dat zei een woordvoerder van de brandweer woensdag. De brandweer krijgt hulp van vier Chinook-blushelikopters van de luchtmacht.

„We hebben in de Peel slechts een minimaal aantal grond-eenheden”, legt de woordvoerder uit. „Het gebied is namelijk grotendeels onbegaanbaar. Anders dan bijvoorbeeld in de Meinweg hebben we hier vooral behoefte aan blushelikopters om het vuur te bestrijden.” De Chinook kan per keer 10.000 liter water tanken en over de brandhaard uitstorten.

De dinsdag als gevolg van de rookontwikkeling afgesloten A67 is woensdagochtend in beide richtingen weer vrijgegeven voor het verkeer, maakte de gemeente Deurne eerder woensdag bekend.

Dinsdag werden in de directe omgeving van de Deurnese Peel zo’n vijftig woningen ontruimd. Een deel van deze woningen staat in Griendtsveen, gemeente Horst aan de Maas (Limburg). De bewoners hebben de nacht elders doorgebracht, maakte de gemeente Deurne bekend. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen is nog ongewis. Dat hangt ervan af hoe de brand zich ontwikkelt, aldus de woordvoerder van de brandweer.

De brand wordt inmiddels bestreden door korpsen uit Brabant, Limburg, Utrecht en Overijssel.