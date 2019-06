„Al 178 nieuwe leerlingen Haga Lyceum”

Bij het in opspraak geraakte Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam hebben zich voor komend schooljaar tot nu toe 178 nieuwe leerlingen gemeld. Dat zegt directeur-bestuurder Söner Atasoy. Volgens hem komen er wekelijks nog drie tot vier aanmeldingen bij. Dat zou al met al ruim een verdubbeling van het huidige aantal leerlingen betekenen.

De islamitische middelbare school in Nieuw-West ligt onder vuur, na berichten van de AIVD over salafistisch getinte lessen en bestuurders die banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie. Daarop zette de gemeente de aanvraag voor uitbreiding van de school ‘on hold’. Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft een kritisch rapport opgesteld, dat de school donderdag aanvecht in een kort geding.

Het lyceum telt op dit moment al ruim 170 leerlingen, zei Atasoy eerder. Het gaat om eerste- en tweedeklassers. Op de huidige locatie aan de Naritaweg, waar de school in 2017 de deuren opende, is plek voor tweehonderd scholieren. Uitbreiding is dus noodzakelijk. Volgens advocaat Wouter Pors is de gemeente wettelijk verplicht hieraan mee te werken.

Onderwijswethouder Marjolein Moorman zei eerder dat ze pas over extra huisvesting wil praten als het bestuur is opgestapt en er een deugdelijk interim-bestuur zit.