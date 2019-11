Al 16.000 natuurfoto’s tegen kabinetsplannen

Ruim 16.000 mensen hebben de afgelopen week een foto van hun favoriete stukje natuur gedeeld op sociale media. Zij doen dat uit protest tegen het voornemen van het kabinet om in verband met de stikstofcrisis kritisch te kijken of alle ruim 160 zogenoemde Natura 2000-gebieden in Nederland gehandhaafd moeten blijven.

Projectleider Anthonie Stip van de Vlinderstichting startte de hashtag #MijnNatuurBlijft direct nadat hij hoorde van de kabinetsplannen. „Uit bezorgdheid en verbazing. Natuur is veel meer dan iets waarvan je last hebt. Wij zijn afhankelijk van schone lucht en schoon water, bestuiving en nog veel meer. Dat alles levert de natuur ons. Om nog maar te zwijgen van de weldadigheid van natuur voor de mens.”

Het kabinet overweegt een aantal beschermde natuurgebieden te herschikken of te verplaatsen om stikstofruimte te scheppen voor bouwvergunningen. Het is overigens de vraag of dat mag, aangezien de Natura 2000-gebieden onder Europese regelgeving vallen.

Velen zijn bang dat „hun” natuur verdwijnt, blijkt uit de binnenstromende reacties. Bij elke foto legt de inzender kort uit waarom dat plekje belangrijk is. Veel mensen roepen premier Mark Rutte en natuurminister Carola Schouten op om er zelf eens te gaan kijken. Stip: „Opvallend is dat er ook veel reacties van boeren binnenkomen. En van mensen die zeggen dat ze ‘geen natuurfreak’ zijn. Mensen zijn echt door dit voornemen geraakt.”

Vanwege het onverwacht grote aantal reacties krijgt #MijnNatuurBlijft nu een eigen website. Die gaat zondag of maandag online. Stip gaat de actie onder de aandacht van de politiek brengen als de Tweede Kamer over mogelijke ingrepen in de natuurgebieden gaat debatteren.