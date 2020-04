Al 14 mensen van cruiseschip Zaandam gehaald

Veertien opvarenden van het cruiseschip Zaandam zijn in de haven Port Everglades bij Fort Lauderdale van boord gehaald en naar twee ziekenhuizen overgebracht. Plaatselijke media meldden dat het om een bemanningslid en dertien passagiers gaat. Donderdag liet de cruiseonderneming Holland America Line (HAL) weten dat er nog vijf Nederlanders aan boord zijn. Het is niet bekend of er Nederlanders zijn onder de patiënten die donderdagavond van boord zijn gehaald. Plaatselijke media melden dat tientallen bemanningsleden ziek zijn geworden. Het schip met coronapatiënten aan boord kon donderdag voor het eerst sinds 14 maart aanmeren.

Volgens de autoriteiten kunnen 1211 mensen op het schip vrijdag verder naar huis reizen. Meer dan zeventig opvarenden mogen nog niet van boord. Zij moeten in quarantaine blijven. De moedermaatschappij van de HAL, de Carnival Corporation, heeft auto’s klaargezet en drie vliegtuigen geregeld voor vluchten naar Canada, Frankrijk, Engeland en Nieuw-Zeeland.