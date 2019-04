Al 1000 academici keren zich tegen Baudet

Een open brief waarin wetenschappers, docenten en onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten zich tegen Thierry Baudet keren, is inmiddels al ruim duizend keer ondertekend. Maandag stond de teller nog op 750.

De ondertekenaars zeggen „verontrust en gealarmeerd” te zijn over de recente activiteiten en uitspraken van de partijleider van Forum voor Democratie (FVD). Baudet beweerde dat „journalisten en universiteiten ons ondermijnen en kapotmaken”. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) liet eerder al weten hem dit „zeer kwalijk” te nemen.

In de brief wordt ook een breed gedeelde zorg uitgesproken om het zogenaamde ‘meldpunt indoctrinatie’ dat onlangs door de FVD is opgericht. De initiatiefnemers van de brief zijn „blij met het geweldige aantal ondertekenaars dat zich in zo’n korte tijd gemeld heeft, maar wachten nog altijd op een duidelijke reactie van academische instituten.”