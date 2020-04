Al 100.000 online bezoekers voor Museumweek

CORONAVIRUS

AMSTERDAM (ANP) - Al 100.000 mensen hebben op internet de musea bezocht die meedoen aan de Nationale Museumweek. Die begon afgelopen maandag en duurt nog tot en met zondag.

"De culturele schatten die van ons allemaal zijn en die Nederland rijk is, kunnen afleiding, troost en inspiratie bieden. Ik ben heel blij dat zo veel mensen momenteel in die schatten duiken en daardoor voor heel even niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk kleur in hun leven krijgen", zegt directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging. Die organiseert de Museumweek.

Dit is de zesde Museumweek, maar de eerste die volledig digitaal is in verband met de coronacrisis. Vanwege het bijzondere thema van dit jaar, 75 jaar culturele vrijheid, wordt deze editie in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd.

De musea bieden virtuele tours, rondleidingen en workshops aan. Ook wordt er speciaal voor deze week elke dag een live-uitzending gemaakt, OnsEchteGoudTV, gepresenteerd door Sahil Amar Aïssa. Daarnaast kunnen bezoekers het digitale Gouden Pronkstuk bezoeken dat op de virtueel nagebouwde Dam staat. Meer dan vierhonderd pronkstukken van musea en honderden ingestuurde kunstwerken van deelnemers zijn hier te bekijken.