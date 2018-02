Akkoord werkdruk onderwijs, staking gaat door

Ondanks dat er een akkoord ligt over verlaging van de werkdruk, gaan de geplande stakingen in het basisonderwijs in de noordelijke provincies woensdag gewoon door. Door die overeenkomst komt er eerder geld beschikbaar om de werkdruk aan te pakken, maar dat is voor de scholen en vakbonden niet voldoende. De salariseis blijft staan, lieten ze vrijdag weten. Het kwam al tweemaal tot een landelijke staking.

De scholen hadden verlichting van de werkdruk geëist - die erg hoog is in het onderwijs - en een beter salaris. Vrijdag kwamen kabinet en basisonderwijs tot afspraken. Nu komt er eerder meer geld voor die werkdruk. Maar de schoolbesturen en vakbonden willen woensdag in het noorden van het land opnieuw het werk neerleggen. De salariseis blijft staan. Ook onderwijsminister Arie Slob erkende vrijdag dat geld niet alle problemen ‘als sneeuw voor de zon’ oplost.

De partijen die zich hebben verenigd in het PO-Front zien de afspraak wel als „bewijs dat actievoeren helpt”. Ze zeggen dat minister Slob als „bondgenoot zien in de strijd voor een sterker primair onderwijs”. Het zal volgens het samenwerkingsverband voor veel scholen wel onmogelijk zijn om de klassen te verkleinen. Dat heeft alles te maken met het lerarentekort.

Ook andere organisaties in het basisonderwijs zijn blij met het akkoord over de werkdruk. Maar de sector blijft erop hameren dat ook het salaris verder moet stijgen. Daarvoor is eerder 270 miljoen euro toegezegd. Het PO-Front eist 900 miljoen.