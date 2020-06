Akkoord over sociaal plan Hoenderloo College

Vakbonden voor onderwijs en zorgorganisatie Pluryn hebben overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor medewerkers van het Hoenderloo College. Tijdens een bijeenkomst stemden ook de leden van de betrokken vakbonden unaniem in. Maandag zal het sociaal plan door alle partijen worden ondertekend, meldt Pluryn.

Verder gaf de medezeggenschapsraad vrijdag zijn akkoord aan het sluitingsplan voor het Hoenderloo College. Het sluitingsplan bevat afspraken over hoe de school moet worden afgebouwd en hoe in deze periode de kwaliteit van onderwijs kan worden gewaarborgd.

De raad van bestuur van Pluryn zegt blij te zijn met alle gemaakte afspraken. Het Hoenderloo College gaat dicht als gevolg van de sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen van Pluryn komende augustus. De school staat op het terrein van deze zorglocatie.

Voor medewerkers van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep was in mei al een akkoord bereikt. In de vestigingen van de groep in Deelen en Hoenderloo woonden kinderen met een zeer complexe problematiek.