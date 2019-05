Akkoord over provinciebestuur in Groningen

In Groningen is, twee maanden na de verkiezingen, een akkoord bereikt over een nieuw provinciebestuur. Het college van Gedeputeerde Staten wordt gevormd door GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66, zo is zondag bekendgemaakt. De partijen presenteren maandag hun coalitieakkoord.

Het groene licht rondom de samenwerking is tot stand gekomen onder leiding van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee, die de formatie heeft begeleid. Afgelopen april al adviseerde informateur Mario Post dat een coalitie van deze zes partijen de beste keus zou zijn.

Forum voor Democratie en SP, respectievelijk de derde en vijfde partij in de provincie, vallen buiten de coalitie. Bij de Provinciale Statenverkiezingen werd GroenLinks de grootste partij met 6 zetels.