Akkoord over nieuwe regels rond opvang zeehonden

Gewonden of zieke zeehonden worden voortaan enkel opgevangen als er sprake is van een menselijke oorzaak. Als het om een verlaten zeehondenpup gaat, wordt deze pas opgevangen na minimaal 24 uur observatie. Dit zijn enkele nieuwe regels rondom de opvang van zeehonden waarover partijen woensdag overeenstemming hebben bereikt, meldt de Waddenvereniging.

Andere punten uit de nieuwe afspraken is onder meer dat er een centraal meldpunt komt voor mensen die een zeehond aantreffen die in de problemen is. Speciaal daarvoor opgeleide zeehondenwachten gaan dan besluiten of opvang nodig is. De nieuwe afspraken volgen op een wens van minister Carola Schouten (Natuur). Omdat het zo goed gaat met de zeehond, zei ze in 2018 al dat zeehonden in principe niet meer moeten worden opgevangen, behalve als ze gewond zijn door menselijk handelen.

Namens de kustprovincies, de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en gemeenten in het Waddengebied is het akkoord getekend door gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen.

In Nederland zijn er nu ongeveer 11.000 zeehonden, waarvan er ruim 90 procent leven in de Waddenzee. Er is sprake van een gezonde en stabiele populatie.