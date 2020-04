Akkoord over nieuwe Brabantse fusiegemeente

De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert zijn donderdagavond akkoord gegaan met de vorming van een nieuwe fusiegemeente, Land van Cuijk. In grote meerderheid werd hiertoe een herindelingsontwerp voor de vier gemeenten vastgesteld.

De vier gemeenten bundelen vanaf 1 januari 2022 hun krachten in de fusiegemeente. In oppervlakte wordt Land van Cuijk de grootste gemeente van Noord-Brabant, met zo’n 80.000 inwoners verdeeld over 29 kernen.

Het herindelingsontwerp ligt van 10 april tot en met 5 juni ter inzage. Inwoners kunnen dan een zienswijze indienen.

De besluitvorming was een primeur, aldus de gemeenten in een verklaring. De vier gemeenteraden kwamen namelijk via de digitale weg tot dit besluit. Daarmee brachten de vier gemeenten als een van de eerste in Nederland de kersverse spoedwet digitale besluitvorming in de praktijk. Volgens deze noodwet kunnen gemeenten en provincies in coronatijd digitaal vergaderen en stemmen, omdat in vergadering samenkomen niet mogelijk is.