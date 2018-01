Akkoord over laad- en losplaats Betuweroute

Er is eindelijk een akkoord over de bouw van een zogenoemde railterminal langs de Betuweroute. Over de aanleg van zo’n laad- en losplaats voor containers over weg, water en spoor is sinds de aanleg van de Betuweroute, ongeveer twintig jaar geleden, geredetwist. Dinsdag hebben de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland dan toch een overeenkomst gesloten.

Tussen de Overbetuwse dorpen Valburg en Reeth komen de snelweg A15, de Waal en de Betuweroute bij elkaar. Daarom is dat een ideaal punt voor de overslag van containervervoer van de Rotterdamse haven naar Duitsland en verder. Het Rijk en de provincie Gelderland zijn altijd groot voorstander geweest, maar omwonenden en plaatselijke bestuurders waren tegen vanwege de gevreesde grote overlast van zo’n terminal. Er zullen ongeveer 350 containers per dag worden verladen.

Afgesproken is nu dat de provincie zorgt voor een brede, groene wal rondom de terminal, die zicht en geluid wegneemt. De gemeente krijgt 4,5 miljoen euro van de provincie om het omringende groene gebied op te knappen. Er wordt langs de Betuwelijn een nieuwe weg aangelegd, zodat doorgaand verkeer niet door de buurtschap Reeth komt. Volgens de provincie blijft de leefbaarheid in het landelijke gebied zo hetzelfde en wordt die mogelijk zelfs beter.

Grote bedrijven die een distributiecentrum hebben in de buurt van Overbetuwe, zoals Heinz en Lidl, zijn blij met de gesloten overeenkomst. Provincie en Rijk zijn blij omdat de terminal bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Vervoer over spoor zorgt namelijk voor minder CO2-uitstoot dan vervoer over de weg. Maar de bewoners van de buurtschap Reeth zijn minder blij. Zij vinden dat hun bezwaren onvoldoende zijn gehonoreerd.

De bouw van de railterminal gaat naar schatting 43 miljoen euro kosten. Eerder is al een exploitant uitgekozen. De terminal moet in 2020 klaar zijn.