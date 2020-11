Akkoord over cao voor personeel openbaar vervoer

De cao-partijen in het openbaar vervoer hebben een onderhandelingsresultaat bereikt, meldt CNV Vakmensen vrijdagavond. Daarmee is een akkoord gekomen over een nieuwe cao voor 12.000 werknemers.

„Gezien de huidige situatie zien de werkgevers nu geen ruimte voor een loonsverhoging. Dat is bijzonder spijtig”, aldus onderhandelaar Hanane Chikhi. „Daar staat tegenover dat de meeste werknemers in ieder geval tot 1 juli 2021 zeker zijn van hun baan. En dat de cao-partijen de intentie hebben om een regeling af te spreken over eerder stoppen met werken.”

Het openbaar vervoer is zwaar geraakt door de coronacrisis, want het aantal reizigers is sinds het voorjaar drastisch afgenomen.

Ook is afgesproken dat oudere werknemers kort voor hun AOW-leeftijd minder gaan werken of zelfs stoppen met werken, met behoud van een „fatsoenlijk inkomen”, aldus CNV.

De komende weken wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de leden.