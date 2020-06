Akkoord kabinet en Zeeland over compensatie voor marinierskazerne

Het kabinet en de provincie Zeeland hebben een akkoord bereikt over een compensatiepakket voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Speciaal adviseur Bernard Wientjes zei dat vrijdag na overleg met Zeeuwse bestuurders en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken.

Er wordt de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio gepompt, aldus het kabinet. Het moet op de lange termijn meer dan duizend banen opleveren. Defensie zal aan het compensatiepakket een „substantiële” financiële bijdrage leveren. Naar verluidt gaat het om ongeveer 200 miljoen euro. Eerder was al veel uitgelekt over wat Zeeland krijgt als vergoeding.

In de provincie komt een grootschalig justitieel complex met een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank. Daarnaast wordt hier een strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit gehuisvest, alsook een beveiligde werk- en overnachtingslocatie, plus een extra beveiligde inrichting voor zware criminelen.

Verder krijgt Vlissingen een Delta Kenniscentrum dat zich richt op „de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie”. Ook wordt de treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen sneller. Ten slotte komt er een huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.

In 2012 viel het besluit om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen. Maar dat leidde tot verzet onder de mariniers. Zij verlieten in groten getale het korps, tot schrik van het ministerie van Defensie. Dit jaar besloot het kabinet het besluit terug te draaien. Zeeuwen reageerden woedend. Om ze tegemoet te komen, komt er compensatie.