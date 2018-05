Akkoord in Rhenen: college SGP, CU, PCR en D66

De SGP, de Progressieve Combinatie Rhenen, de ChristenUnie en D66 in de gemeente Rhenen zijn het eens over het coalitieprogramma voor de komende vier jaar. Peter de Rooij (SGP), Simone Veldboer (PCR), Jolanda de Heer (ChristenUnie) en Hans Boerkamp (D66) zijn de beoogde wethouders.

Met 10 van de 17 zetels heeft de combinatie een brede basis in de gemeenteraad. De Heer en Veldboer waren ook wethouder in de vorige raadsperiode. De VVD en Rhenens Belang keren niet in het college terug. De gemeenteraad gaat 22 mei in debat over het coalitieprogramma, 29 mei worden de wethouders geïnstalleerd.