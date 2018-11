Akkoord gaat Verslavingskunde niet ver genoeg

Expertisenetwerk Verslavingskunde Nederland heeft het Nationaal Preventieakkoord getekend en is er ook blij mee, maar het is toch nog niet helemaal tevreden.

„Weliswaar wordt alcoholpreventie geïntensiveerd, maar dit gaat wat ons betreft niet ver genoeg. Het is duidelijk dat niet alleen gezondheidsbelangen hebben meegewogen, maar ook die van bijvoorbeeld de alcoholindustrie. Verslavingskunde Nederland pleit voor de inzet van objectieve, wetenschappelijk gefundeerde beleidsmaatregelen en interventies.”

Het netwerk blijft wel volop meewerken: „Vanuit onze maatschappelijke opdracht en onze expertise zien wij het als onze verantwoordelijkheid om bij dit proces aangesloten te blijven.”

De samenhang in de activiteiten tegen roken zou beter kunnen, vinden de experts. „En naast preventie is het belangrijk dat de zwaar verslaafde rokers behandeling kunnen krijgen in de verslavingszorg. Om deze zorg betaalbaar te houden dient er concreet gekeken te worden naar de mogelijkheden van verzekerbare zorg in deze.”