Akkoord cao universiteitsziekenhuizen

De meerderheid van de vakbondsleden van FNV gaat akkoord met een eindbod van werkgevers bij universitaire ziekenhuizen voor een nieuwe cao. Hoewel er een cao-akkoord ligt, moeten er echter volgens de vakbond nog veel zaken verder uitgewerkt worden.

Zo moeten er nog afspraken gemaakt worden om de hoge werkdruk aan te pakken. Wel is afgesproken dat zorgmedewerkers er onder meer bijna 8,5 procent meer loon bij krijgen over een periode van drie jaar. Dit jaar gaat het om 2,5 procent, volgend jaar 2,75 procent en in 2020 3 procent.

Werkgeverskoepel NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) bracht vorige maand een eindbod uit voor een driejarige cao voor de ruim 70.000 medewerkers van de acht universitair medische centra.

Bonden en werkgevers hebben lange tijd geruzied over de salarissen van artsen, laboranten, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. De afgelopen maanden voerden de zorgmedewerkers op verschillende manieren actie uit protest tegen de, in hun ogen, te lage lonen en te hoge werkdruk.