Akkoord cao basisonderwijs, staking gaat door

De bonden en werkgevers in het basisonderwijs hebben een cao-akkoord bereikt, maakte de Algemene Onderwijsbond bekend. De eerder aangekondigde tweedaagse staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaat volgens de bond echter „absoluut door”. De reden hiervoor is dat er „nog steeds structurele investeringen nodig zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten.”

Volgens de AOb krijgt al het onderwijspersoneel vanaf januari een loonsverhoging van 4,5 procent en een bonus. De bonus bedraagt 875 euro bij een voltijdbaan. De rest ontvangt de bonus naar rato. Ook krijgt het personeel een eenmalige nabetaling in februari, die neerkomt op een derde van het maandloon in januari 2020 bij een voltijdbaan.

In de nieuwe cao is er ook speciale aandacht voor schooldirecteuren en de onderwijsondersteuners. Zo is er een nieuwe functiebeschrijving gemaakt „die recht doet aan de taken die complexer zijn geworden en erbij zijn gekomen”.

De onderwijsbond gaat het onderhandelaarsakkoord voorleggen aan zijn leden.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer werd vorige maand aangesteld om de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor leraren in het basisonderwijs vlot te trekken. De cao-onderhandelingen waren gestrand omdat onderwijsbonden het loonbod werkgevers te laag vonden.