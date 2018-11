Akkoord bij Douwe Egberts, staking afgeblazen

Werknemers van koffie- en theebedrijf Jacobs Douwe Egberts krijgen een loonsverhoging die tot 2020 oploopt naar 5,8 procent en behouden hun adv-dagen. Dat hebben de vakbonden met het koffie- en theebedrijf afgesproken in een nieuwe cao. Een staking in de koffiefabriek in Joure (Friesland) die voor zondagavond gepland stond, is daarmee van de baan.

„Een mooi en eerlijk resultaat, waarmee we de rechten van nieuwe werknemers veilig stellen”, oordeelt onderhandelaar Bernard Zijlstra van CNV Vakmensen. Hij doelt op het aanvankelijke plan van de directie om nieuwe werknemers minder adv-dagen te geven dan het huidige personeel. „Zo’n verschil op de werkvloer moet je echt niet willen”, vindt Zijlstra. In plaats daarvan komt er een onderzoek naar de adv-dagen bij het bedrijf. Ook de werkdruk wordt onder de loep genomen.

Afgelopen week staakten werknemers van het bedrijf al in Joure en Utrecht. Leden van CNV en FNV mogen zich nu over het onderhandelingsresultaat uitspreken.

Het loon gaat per 1 juli van dit jaar met 2 procent omhoog. In januari volgt nog 1 procent, in juli 2019 opnieuw 1,8 procent en op 1 januari 2020 weer 1 procent.