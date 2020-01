Akerboom ziet weer meer geweld tegen politieagenten

Tijdens de jaarwisseling is tegen politieagenten opnieuw meer geweld gebruikt. Dat zegt korpschef Erik Akerboom. Tijdens de vorige jaarwisseling bedroeg het aantal incidenten tegen politiemensen 59. Akerboom heeft nog geen exacte cijfers. De politie gebruikt een nieuwe, mobiele registratie van geweld tegen agenten. Daarom zijn er nu nog geen aantallen bekend.

Akerboom noemt het geweld tegen agenten onacceptabel. „Brandweermensen zijn tijdens bluswerkzaamheden belaagd met vuurwerk en stenen en moeten beschermd worden door de ME. Dit mag nooit normaal worden. Dat is te gek voor woorden.”

De jaarwisseling omschrijft hij als „onrustig met veel incidenten, met ook veel aanvallen op politiecollega’s”.

Wel zegt hij verheugd te zijn dat al te grote incidenten in Den Haag en met name in Duindorp zijn uitgebleven. „De situatie was daar beheersbaar dankzij de inzet van vele diensten. En we hebben de raddraaiers eruit kunnen halen.”

De korpschef pleit voor het vieren van een ander soort oud en nieuw. „We moeten alleen nog maar veilig siervuurwerk gaan verkopen waar niet meer mee gegooid kan worden. Daarnaast moeten we alleen nog grote gezamenlijke evenementen gaan houden waar vuurwerk wordt afgestoken, en harder straffen om deze trend doorbreken.”

Volgens Akerboom is er al geruime tijd een opgaande lijn van geweld tegen politiemensen en hulpverleners zichtbaar, die tot steeds meer ontwrichting en tot weerstand in de samenleving leidt. Daarnaast ziet hij echter ook een verdere toename van de vuurwerkverkopen tot een recordhoogte van 77 miljoen euro. Hij bespeurt desondanks een langzame kentering - ook in de politiek - waarbij de bereidheid ontstaat om de jaarwisseling anders en ordelijk te laten verlopen.