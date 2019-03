Akerboom: geen plek voor grensoverschrijders

„Voor collega’s van wie is vastgesteld dat ze de grens overschrijden, is in het korps geen plaats.” Dat zegt korpschef Erik Akerboom in reactie op zaken waarbij politiemedewerkers betrokken zijn. Dinsdag werd een politiemedewerker aangehouden op verdenking van witwassen en maandag een agent die zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden.

Akerboom noemt integriteit „cruciaal voor de politie en daarom één van onze belangrijkste kernwaarden”. „Wij hebben een voorbeeldfunctie en er mag van ons verwacht worden dat wij zorgvuldig met onze bevoegdheden omgaan. Wie de wet handhaaft moet zich er zelf ook aan houden. Daar sta ik voor. Gelukkig doen alle collega’s dat ook, een enkeling uitgezonderd.”