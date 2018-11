Akademie op de bres voor plusvak Nederlands

Een leerling met extra interesse voor een bepaald schoolvak, kan meestal kiezen voor een ‘plusprogramma’ daarover. Maar kinderen met liefde voor het vak Nederlands hebben te vaak het nakijken, zegt de Akademie voor Kunsten. Dat moet anders, vindt de instelling.

Want waar moet zo’n leerling nu heen, vraagt de Akademie zich af. „Die een essay wil leren schrijven, zich volledig wil onderdompelen in werk van Vondel, Wieringa, Palmen, Marsman of Isik. Die zich wil verdiepen in hiphop, verslingerd is aan brievenromans, het nieuws tot op de komma wil analyseren, of wil begrijpen waarom Louis van Gaal een gedicht schrijft als hij iets buitengewoons te zeggen heeft?”

„Het lijkt erop dat er te weinig wordt aangeboden om jongeren met talent voor lezen en schrijven te prikkelen. Terwijl dat talent in vele vakgebieden en beroepen van cruciaal belang is” , aldus de Akademie. De instelling houdt daarom maandag in Amsterdam een discussieavond met vakdocenten Nederlands, leerlingen, wetenschappers, beleidsmakers, journalisten, uitgevers, bestuurders en ‘creatieve denkers’.

De Akademie van Kunsten is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.