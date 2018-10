AIVD ziet lichte opleving rechts-extremisme

Rechts-extremisten doen vaker dan voorheen uitspraken die geweld aanmoedigen en verheerlijken tegen met name moslims en de overheid. Ze gaan weliswaar zelden over tot geweld, maar de AIVD maakt zich wel zorgen over het klimaat dat in Nederland ontstaat. Dat staat in een publicatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

Tegenwoordig gaat het vooral om het anti-islamgedachtegoed, terwijl het vroeger meer neonazistische, fascistische en antisemitische ideeën betrof. Verder is de alt-rightvisie (alternative right, rechts-extremistische ideologie) vanuit de Verenigde Staten overgewaaid en probeert die te wortelen in onze samenleving en openbaar bestuur. Door het gebruik van sociale media is er bovendien steeds meer ‘ongeorganiseerd’ rechts-extremisme, in plaats van min of meer afgebakende groepen zoals voorheen.

Daarnaast is het (online) taalgebruik steeds gewelddadiger en de fascinatie voor wapens groot. Er wordt in het algemeen niet snel overgegaan tot geweld, maar het risico dat eenlingen of kleine groepen naar geweld grijpen is wel groter dan in het verleden.

De activiteiten van rechts-extremisten zijn voor het merendeel dus niet gewelddadig. Verbaal geweld - agressief en opruiend taalgebruik - wordt echter wél steeds belangrijker binnen die scene. Hun zelfvertrouwen groeit als het gaat om confrontaties met het links-extremisme. Daarbij lijkt die laatste groep nog altijd eerder bereid om geweld te gebruiken, concludeert de AIVD.