‘AIVD-rapport niet reden vertrek Haga-bestuur’

Waarschuwingen van inlichtingendienst AIVD over radicale invloeden op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, waren voor minister Arie Slob (Onderwijs) niet de reden om het schoolbestuur de wacht aan te zeggen. Een kritisch rapport dat vorige week uitkwam over het handelen van de AIVD is voor de bewindsman dan ook geen reden terug te komen op zijn besluit. Dat betoogde de landsadvocaat maandag in de rechtbank in Amsterdam.

Volgens haar was het AIVD-bericht voor de onderwijsinspectie alleen een signaal. Het onderzoek dat de Inspectie daarna zelf uitvoerde en de vernietigende conclusies die ze over de school trok, leidden volgens de raadsvrouw tot Slobs aanwijzing.

De islamitische middelbare school vecht die aanwijzing, waardoor het schoolbestuur moet vertrekken, aan. Advocaat Wouter Pors pleitte er namens het Haga Lyceum voor dat de minister zijn eis van tafel haalt, onder meer na het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Die oordeelde dat de AIVD weliswaar terecht had gewaarschuwd maar dat er ook fouten zijn gemaakt. Volgens Pors is de aanwijzing ook een te zwaar middel.

De school kwam in opspraak nadat de AIVD onder meer meldde dat het bestuur zou optrekken met mensen in extremistische kringen. Het schoolbestuur weerspreekt deze beschuldigingen in alle toonaarden.

Schoolbestuurder Soner Atasoy verklaarde dat hij en zijn collega’s al veel hebben gedaan om tegemoet te komen aan het verbeterplan dat de inspectie heeft opgesteld. Maar concrete bewijzen daarvoor ontbreken, wierp de landsadvocaat tegen.

Slob ging in september over tot de aanwijzing. Het was voor het eerst dat een schoolbestuur op deze manier werd gedwongen op te stappen.

De zaak trok maandag weer veel publiek. Tientallen leerlingen en ouders woonden de zitting bij.