AIVD-kerstpuzzel is een hersenkraker, zelfs de junior-versie

De deadline voor het inzenden van de oplossing van de jaarlijkse AIVD-kerstpuzzel is verstreken. Drie weken na de kerst was het dan dinsdag om één minuut voor middernacht zover. Die weken waren hard nodig, want de puzzel was weer een flinke hersenkraker. Zelfs de - nieuwe - junior-variant loog er niet om. Toch waren er zeshonderd inzendingen.

Voor het achtste jaar op rij publiceerde de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een kerstpuzzel. Wat ooit begon als een onderlinge training van collega's, werd in 2011 opeens iets voor het grote publiek.

De junior-puzzel was er dit jaar voor het eerst, maar makkelijk was hij zeker niet. "We kregen veel reacties met: 'Als deze voor kinderen is, ga ik de volwassen versie niet eens proberen"', vertelt Femmy Barends van de AIVD. Het is dan ook niet verrassend dat de helft van de ingezonden 110 junior-puzzels niet door junioren werd gemaakt, maar door (jong)volwassenen.

Of het foutloos maken van de puzzel je ook garantie geeft op een baan bij de AIVD? "Nee", zegt Barends lachend. "Je wordt wel uitgenodigd om een mok en een tegeltje op te halen en elkaar te ontmoeten, maar een baan zit er niet in, vrees ik."

Naar verwachting zijn niet meer dan vijf van de 450 inzendingen van de volwasseneneditie foutloos; vaak zijn de opgaven op zich al nauwelijks te snappen. Voor de junioren is er hoop, vertelt Barends. "Kinderen zijn vaak onbevangen en hebben geen vast denkpatroon, dus die zijn veel creatiever in het oplossen van raadsels. Dat zou ons nog eens flink kunnen verrassen."