AIVD kerstpuzzel 2018 foutloos gemaakt

De AIVD kerstpuzzel 2018 is afgelopen jaar door meerdere mensen foutloos gemaakt. Een keer eerder wist iemand de hersenkraker foutloos in te leveren.

In totaal 1085 puzzelaars - individueel of teams - hebben de kerstpuzzel afgelopen jaar ingevuld en ingestuurd, een verdubbeling ten opzichte van de kerstpuzzel uit 2017. Dit jaar is er voor het eerst een nieuwe winnaar, de afgelopen drie jaar won dezelfde persoon.

Vaste deelnemers, die elk jaar meedoen en vaak hoog eindigen, vonden volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst deze puzzel over het algemeen goed te doen. ‘Nieuwelingen’ vonden de kerstpuzzel juist erg lastig. De puzzel was afgelopen jaar wel minder moeilijk dan het jaar daarvoor, toen klaagden heel veel mensen dat het te moeilijk was. Het was afgelopen jaar de achtste keer dat de puzzel gemaakt kon worden.

De AIVD benadrukt dat de kerstpuzzel geen verkapte wervingsprocedure is. „Maar het staat natuurlijk wel goed op je cv als je de puzzel foutloos maakt”, aldus een woordvoerder.