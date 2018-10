AIVD kan Amsterdamse ambtenaar screenen

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan vanaf nu ambtenaren van de gemeente Amsterdam screenen die een vertrouwensfunctie hebben. Volgens burgemeester Femke Halsema is Amsterdam de eerste gemeente waar dit gebeurt, zo schrijft ze in een brief aan de raad. Over het screenen zijn onlangs afspraken gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken. Het past binnen de maatregelen die zijn getroffen na een integriteitsschending bij de afdeling radicalisering en polarisatie.

Volgens Halsema betreft een aantal functies binnen de directie openbare orde en veiligheid. Eerder moesten alle nieuwe medewerkers al verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren. Sinds dit jaar is ook het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring ingevoerd.

Na het strafontslag van een topambtenaar van de afdeling radicalisering en polarisatie vanwege mogelijke belangenverstrengeling, bleek uit onderzoeken dat er nogal wat schortte aan de bedrijfsvoering en integriteit bij die afdeling. Toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen beloofde al dat alle aanbevelingen van de onderzoekers zouden worden overgenomen.

„Het is voor iedereen in Amsterdam van groot belang dat het gemeentelijke apparaat open en integer is”, benadrukt ook Halsema nogmaals. „Het college wil hier samen met de gemeenteraad voorrang aan geven.”