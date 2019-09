‘AIVD hielp bij sabotage kernprogramma Iran’

Nederland heeft een cruciale rol gespeeld bij het hacken van het nucleaire programma van Iran, mogelijk gericht op het maken van een kernwapen, dat schrijft de Volkskrant op basis van het boek ‘Het is oorlog, maar niemand die het ziet’ van journalist Huib Modderkolk. Het boek verschijnt dinsdag.

Volgens Modderkolk, die het verhaal verder uitlegde bij De wereld draait door, werd gekozen voor de Nederlandse AIVD omdat het een dienst is die goed bekendstaat, en als neutraal. „Dan kun je makkelijker naar Iran, makkelijker dan een Amerikaan. En we zijn goed in hacken en rekruteren”, zegt hij.

Volgens Modderkolk werden er twee nepbedrijven opgezet om te kunnen infiltreren in het atoomcomplex bij Natanz. De poging met het eerste bedrijf dat de AIVD wilde inzetten, faalde door de manier waarop het was opgezet, aldus Modderkolk. Het tweede, een nep-installatiebedrijf was wel succesvol. Een nep-installateur infiltreerde in het complex en verspreidde daar in 2007 het verwoestende digitale virus, Stuxnet. De AIVD zou in 2004 benaderd zijn door de Amerikaanse CIA met het doel te infiltreren.

Het boek was eerder al onderwerp van een rechtszaak. De AIVD spande die aan omdat er „namen van medewerkers, bronnen, operatienamen en andere informatie” in stonden waardoor Modderkolk bronnen in gevaar zou kunnen brengen. Hij moest inderdaad enkele passages schrappen en dat is gebeurd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de AIVD onder valt, wilde niet op de zaak ingaan.