Airsoftwapen komt langs beveiliging gevangenis

Een medewerker van het Justitieel Complex Zaanstad is het gebouw binnengekomen met een airsoftgun in zijn sporttas. De medewerker, die de airsoftgun per ongeluk meenam, kwam ermee langs de beveiliging, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bericht hierover in De Telegraaf.

Toen de medewerker erachter kwam dat hij het airsoftwapen bij zich had, heeft hij zich direct gemeld bij de portier om het weer buiten te brengen. Het Bureau Integriteit is als gebruikelijk gevraagd onderzoek te doen. De medewerker is in afwachting van de uitkomsten de toegang tot de inrichting ontzegd.

De beveiliger die de medewerker doorliet, is van een extern beveiligingsbedrijf. Deze medewerker werkt niet meer in Zaanstad, aldus de woordvoerder. Hoe het kon dat het wapen, dat gebruikt wordt bij de sport airsoft, door de beveiliging kwam, moet het onderzoek uitwijzen.

Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws. Zo werd er onlangs een cipier door een gedetineerde aangevallen. De cipier raakte hierdoor ernstig gewond. In oktober kwam De Telegraaf nog met gelekte videobeelden en foto’s uit het complex, waarop feestende gedetineerden, smartphones en vermoedelijk drugs te zien.