Airco en zwembad populairder dan gratis ding

Door de hoge temperaturen gaan mensen op zoek naar verkoeling en die zoektocht begint voor veel mensen al op internet. Op Marktplaats zijn de woorden ‘airco’ en ‘zwembad’ de meest gebruikte zoektermen. Daarmee stoten ze het populairste zoekwoord ‘gratis’, waar dagelijks zo’n 50.000 keer naar wordt gezocht, van de eerste plaats.

Zowel naar ‘airco’ als ‘zwembad’ is in één dag tijd 61.000 keer gezocht. „Dat het aantal zoekopdrachten op het woord gratis wordt overschreden, gebeurt zelden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden. Als het koud is, dan zoeken we massaal naar schaatsen”, zegt een woordvoerder van Marktplaats.

De laatste keer dat een airco populairder was dan een gratis product was op 24 juli vorig jaar. Toen werd er ruim 68.000 keer daarnaar gezocht.