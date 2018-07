Airbus-topman: één piloot in cockpit

Over een jaar of vijf moet één piloot voldoende zijn om de cockpit van een vliegtuig te bemannen. Airbus werkt aan technologie om de copiloot overbodig te maken, zegt topman Tom Enders van de Europese vliegtuigbouwer in De Telegraaf.

„De komende twintig jaar zijn er 500.000 extra piloten nodig. Om dit op te vangen werken we aan geavanceerde technologie die het mogelijk moet maken om met één piloot minder te vliegen”, aldus Enders. Ook worden zo de kosten gedrukt en kan de ticketprijs relatief laag worden gehouden.

De toenemende behoefte aan gezagvoerders heeft te maken met de groei van het vliegverkeer, naar verwachting zo’n 5 procent per jaar. Ook concurrent Boeing onderzoekt de mogelijkheden voor een eenpersoons-cockpit.

Eerder deze week pleitten topmensen van lucht- en ruimtevaartbedrijven al voor het aantrekken van meer vrouwen om tekorten aan piloten en werktuigbouwkundigen op te vangen. Bij Airbus bijvoorbeeld is maar 17,5 procent van de 140.000 werknemers vrouw. Van alle piloten wereldwijd is maar 3 à 4 procent vrouw.