Airborne Museum trekt 155.000 bezoekers (2)

OOSTERBEEK (ANP) - Het Airborne Museum in Oosterbeek heeft in 2019 in totaal 155.000 bezoekers getrokken. Nooit eerder bezochten zoveel mensen het museum in Oosterbeek en de dependance in Arnhem, aldus directeur Sarah Heijse vrijdag.

Na afloop van de 75-jarige herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden en de Slag om Arnhem in september bleek al dat het museum door heel veel veteranen en hun nabestaanden was bezocht. Ook de dependance Airborne at the Bridge in Arnhem was populair. Daar zijn in 2019 ruim 50.000 bezoekers geteld.

Het museum is in Oosterbeek gehuisvest in villa Hartenstein, het Britse hoofdkwartier tijdens de Slag om Arnhem. Het museum is sinds eind oktober gesloten voor een ingrijpende renovatie. Op 14 maart gaat het weer open met een tentoonstelling rond het boek Watership Down (Waterschapsheuvel) van Richard Adams. Deze roman is geïnspireerd op de ervaringen van Adams, die als militair deelnam aan de Slag om Arnhem. Hoofdfiguren uit het konijnenverhaal zijn gemodelleerd naar medestrijders van Adams.

Netflix heeft in 2018 een nieuwe serie van Watership Down gemaakt. De streamingdienst en de BBC werken mee aan de tentoonstelling in Oosterbeek.

Ook andere oorlogsmusea in Nederland boekten in het afgelopen jaar grote successen. Oorlogsmuseum Overloon mocht 132.400 bezoekers verwelkomen, het hoogste bezoekersaantal sinds 1990. Verzetsmuseum Amsterdam kreeg met 113.000 belangstellenden meer bezoekers dan ooit.