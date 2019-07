Airborne Museum langer open voor herdenking

Het Airborne Museum in Oosterbeek verruimt in september de openingstijden. In die maand is het 75 jaar geleden dat de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden en de mislukte Slag om Arnhem plaatshadden. Het museum verwacht een grote toeloop van bezoekers uit binnen- en buitenland.

Het museum heeft in dit herdenkingsjaar nu al tienduizend bezoekers meer getrokken dan gewoonlijk rond deze tijd. Aanvragen voor groepsbezoeken, met name vanuit het Verenigd Koninkrijk, stromen binnen. Wie het museum in september wil bezoeken kan volgens een woordvoerster het beste kaartjes reserveren via de website. „Wie zonder kaartje komt, loopt het risico op een lange wachtrij of helemaal geen plaats meer die dag”, zegt zij.

Het Airborne Museum is gevestigd in Villa Hartenstein, het hoofdkwartier van de Britse troepen tijdens de Slag om Arnhem. In de villa is de ruimte beperkt. Van november tot maart 2020 gaat het museum dicht voor een ingrijpende vernieuwing van de presentatie. Om meer te kunnen vertellen krijgt het nieuwe museum onder andere een audiotour, ingesproken door de Britse schrijver Antony Beevor, journalist Ad van Liempt en YouTuber Boris Lange.