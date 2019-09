Airborne-kunstwerk Ginkelse Heide nu al te zien

Het kunstwerk ”Vensters op het Verleden” dat op 18 september op de Ginkelse Heide bij Ede wordt onthuld, is nu al te zien.

Het zogenaamde Airborne Landmark van kunstenares Karin Colen symboliseert de massale dropping van ongeveer 2000 parachutisten en 400 containers op 18 september 1944, nu 75 jaar geleden. Dit in het kader van operatie Market Garden.

Het zes meter hoge stalen monument werd eerder door een ruime meerderheid van 5000 stemmers gekozen. De gemeente Ede had een voorselectie van drie ontwerpen gemaakt.

Het kunstwerk laat de parachutisten zien die in de vuurlinie naar beneden komen. Het Landmark kreeg een plek aan het wandel- en fietspad dat links van de schaapskooi loopt.

Het Airborne-monument dat sinds 1960 op de Ginkelse Heide bij Ede staat blijft middelpunt van de jaarlijkse herdenking.

Colen liet zich inspireren door de rust die nu op de Ginkelse Heide heerst. „Het is er ontzettend stil. En als je bedenkt wat er 75 jaar geleden gebeurd is op die plek, zou je eigenlijk ramen willen hebben waardoor je in het verleden kan kijken. Vandaar het monument.”

Het kunstwerk is precies op tijd klaar voor de grote herdenking van de Luchtlandingen op de Ginkelse Heide op zaterdag 21 september. Dit jubileumjaar in aanwezigheid van prinses Beatrix en de Britse kroonprins Charles. Naar verwachting zullen ruim 1000 parachutisten een sprong maken.

De komst van de prinses is een beetje een domper voor burgemeester René Verhulst van Ede. Hij zei vorig jaar bij de jubileumeditie te rekenen op koning Willem-Alexander.

Hoe groot de toestroom van publiek is durft de gemeente Ede niet te zeggen. Volgens Verhulst kunnen er „makkelijk” 100.000 mensen op de hei een plek vinden.

De vraag is echter of Ede dat logistiek aan kan. In 2014, bij de 70e herdenking, liep het maar net goed af. „We gingen door het oog van de naald”, zei toenmalig burgemeester Cees van der Knaap later in de gemeenteraad.

Door de grote drukte –60.000 mensen– liep het verkeer destijds volledig vast en ontbrak het aan voldoende drinkwater terwijl het heel warm weer was.