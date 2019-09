Airborne Begraafplaats verwacht grote drukte

De organisatie van de herdenkingsdienst voor gesneuvelde geallieerden zondag op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek verwacht enorme drukte. Dat baseren de organisatie en de gemeente Renkum op de toeloop bij vorige jubileumedities van de herdenking. Als de begraafplaats vol is gaan de hekken dicht.

Op de Airborne Begraafplaats liggen 1745 militairen begraven die sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Er rusten enkele tientallen Polen en een paar Nederlanders, maar het merendeel is Brits. De begraafplaats is dan ook officieel Brits grondgebied. De jaarlijkse herdenking is een Britse Memorial Service.

Op de begraafplaats zijn 1200 zitplaatsen, onder meer voor de 22 oud-strijders die worden verwacht. Langs de randen van het ereveld kunnen honderden mensen staan, maar de ruimte tussen de graven is verboden gebied. Daar staan wel duizend scholieren, die tijdens de dienst bloemen op de graven zullen leggen.

De dienst, die zondagmorgen om 11.00 uur begint, is de laatste grote bijeenkomst van de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem. Komende week wordt nog aandacht besteed aan de evacuatie van Arnhem na de slag. In en rond Oosterbeek gelden zondag verkeersmaatregelen. Er rijden pendelbussen vanaf een centraal parkeerterrein.