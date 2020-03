Airbnb: reserveringen kosteloos annuleren

Wie in de komende weken op vakantie zou gaan en een onderkomen had gehuurd via Airbnb, kan die verblijfplek kosteloos annuleren. Alle gemaakte kosten, ook de servicekosten, worden terugbetaald, laat het verhuurplatform weten. Het gaat om alle reserveringen die op of voor 14 maart zijn gemaakt tot en met de incheckdatum van 14 april.

Airbnb voert ook een optie voor ‘flexibel reserveren’ in. Verhuurders die flexibel zijn met de mogelijkheid tot annuleren worden daarvoor beloond, belooft het platform. Ze worden bijvoorbeeld beter vindbaar.

In Italië heeft Airbnb een project opgezet voor artsen en verplegers die tegen het coronavirus strijden. Zij kunnen gratis een onderkomen krijgen. Airbnb neemt twee maanden lang alle kosten voor zijn rekening.