Ahoy: Dit is substantiële stap vooruit voor de sector

Het nieuws dat er per 1 juli meer dan honderd mensen aanwezig mogen zijn bij een bijeenkomst, is heel goed nieuws voor de evenementensector. Dat stelt directeur Jolande Jansen van Ahoy dinsdag op NPO Radio 1.

„We moeten morgen het definitieve besluit afwachten”, nuanceert zij direct. „Maar als het waar is, is het een substantiële stap voor de sector die weer enig perspectief biedt.” Ahoy is 50.000 vierkante meter groot. „We hebben heel veel verschillende soorten evenementen: van zakelijke congressen tot grote concerten. Bij zo’n concert zijn normaal 15.000 mensen aanwezig. Met de 1,5 meterregel kunnen we 2500 mensen ontvangen. Dat is nog niet rendabel, daarvoor moet de zaal echt voor de helft of driekwart gevuld kunnen worden. Maar het is wel een goede stap voorwaarts.”

De bijeenkomsten in Ahoy vallen overigens niet onder ‘evenementen’, die nog wel verboden zijn, in principe tot er een vaccin tegen het coronavirus is.