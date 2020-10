AH waarschuwt voor E.colibacterie in rundvleesproducten

Albert Heijn waarschuwt consumenten die rundvleesproducten hebben gekocht met houdbaarheidsdata 24 of 25 september. In de producten is de bacterie E.coli aangetroffen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om AH hamburgers, AH braadworsten en AH rundervinken.

Deze producten liggen niet meer in de winkels, maar klanten kunnen ze nog wel in de vriezer hebben liggen. Albert Heijn verzoekt klanten deze producten niet te eten en terug te brengen naar een Albert Heijn-winkel waar zij bij inlevering het aankoopbedrag vergoed krijgen.

Het consumeren van het vlees kan een gevaar vormen voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen.