AH stopt proef met kledingmatenapp na ophef

Supermarktketen Albert Heijn stopt met een proef om met behulp van een app de kledingmaten van medewerkers vast te stellen. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de NOS.

Het besluit is genomen na een artikel in NRC waarin staat dat personeel van een filiaal in Nijmegen verplicht werd foto’s van zichzelf in ondergoed of strakke sportkleding in de app op te slaan. „Dat klopt niet”, zegt een woordvoerder van Albert Heijn. „Personeel kon op basis van vrijwilligheid aan de proef meedoen.” Ook was het niet nodig om in ondergoed op de foto te gaan voor het vaststellen van de maten.

De woordvoerder zegt dat voor de pilot een filiaal in Nijmegen was uitgekozen en dat in de communicatie over het project ruis was ontstaan. Daardoor dacht het personeel dat meedoen aan de proef verplicht was. Ook verkeerden medewerkers in de veronderstelling dat de foto’s in de app door mensenogen zouden worden bekeken. „Dat was niet de bedoeling. De kledingmaten zouden door een algoritme worden vastgesteld.”

AH gaat de proef met de kledingmatenapp en de communicatie daarover uitgebreid evalueren.