AH stopt met bekritiseerde kaasleverancier

Supermarkt Albert Heijn heeft twee kazen van de door Animal Rights bekritiseerde leverancier Käserei Champignon uit de schappen gehaald. Het gaat om de Cambozola en de Clermont Blue.

Zondagavond bracht Animal Rights beelden naar buiten van melkkoeien die slecht worden behandeld op een boerderij die levert aan Champignon. De dierenrechtenorganisatie meldde dat de kazen ook in Nederlandse en Belgische supermarkten terecht zijn gekomen.

Jumbo laat weten na het zien van de beelden direct contact met Champignon op te hebben genomen. Toen is verzekerd dat na 9 juli geen melk meer van het betreffende bedrijf is afgenomen.

AH haalt de kazen uit voorzorg uit de winkels, het is namelijk niet bekend of de kazen in de winkel bij de betreffende boer vandaan komen. Totdat Champignon heeft bewezen dat de koeien niet worden mishandeld, neemt de supermarktketen geen melk meer af. Jumbo wil afspraken maken om dit in de toekomst te voorkomen.