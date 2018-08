AH niet langer kanshebber titel Liegebeest

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier trekt Albert Heijn terug als genomineerde voor de titel Liegebeest van het jaar. De supermarktketen was andermaal kanshebber, nu met een volgens Wakker Dier nogal dubieuze claim over welzijn van eenden.

Albert Heijn heeft echter toegezegd de verpakking aan te passen, aldus Wakker Dier: „Fijn dat Albert Heijn de consument niet langer om de tuin zal leiden.” De club betreurt het wel dat AH alleen de tekst aanpast en niet de toestand.

Jumbo, Campina, de Rabobank en ECOstyle zijn nog genomineerd als Liegebeest van het jaar. Jumbo Foodmarkt maakt kans met aanvechtbare adviezen hoe om te springen met levende kreeft. Campina kan de titel van Liegebeest verwerven met zuivelpakken waarop staat dat de koeien op een verantwoorde manier zo oud mogelijk worden. De Rabobank heeft volgens de organisatie veel te veel praatjes met een ‘verduurzamings’-campagne. Diervoeding van het merk ECOstyle is kanshebber wegens de merknaam. Het vlees in product is volgens Wakker Dier namelijk niet biologisch.