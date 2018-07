AH haalt opnieuw couscous terug

Albert Heijn haalt de ‘AH Gele couscous falafel’ met de houdbaarheidsdatum van 20-07-2018 terug uit zijn winkels. Er zit per ongeluk kip en selderij in, waardoor er ook allergenen in zijn beland. Klanten met een sulfiet- of selderijallergie moeten deze niet binnenkrijgen.

Klanten die geen allergie voor genoemde ingrediënten hebben en geen vegetariër zijn, kunnen het product wel tot zich nemen. Wie het eten terugbrengt, krijgt het aankoopbedrag terug.

Albert Heijn haalde eerder deze maand ook al gelecouscousmaaltijden met falafel terug, toen omdat er ook rode couscous inzat met sulfiet en mosterd, ingrediënten die niet iedereen kan verdragen.