AH Eindhoven ontruimd om dreigtelefoontje

Een filiaal van Albert Heijn in Eindhoven is donderdagavond een tijd ontruimd geweest vanwege „een dreigtelefoontje van een dusdanige aard dat we deze maatregelen hebben genomen”, aldus de politie. Er is uiteindelijk niets gebeurd. Wie er achter het telefoontje zat is niet bekend.

Over wat de dreiging precies inhield wil de politie voorlopig niets zeggen. Het filiaal, een Albert Heijn XL, staat in winkelcentrum Woensel, in het stadsdeel Woensel-Noord.

Volgens Omroep Brabant zou een getuige hebben gemeld dat er gebeld werd naar de broodafdeling, waarna gedreigd zou zijn met het aanrichten van een bloedbad.